Informații despre VolatilityX (VOLTX) VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an "open Bloomberg"—only here, users don't pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don't have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they're often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What's more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They're juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance Pagină de internet oficială: https://volatilityx.ai/ Carte albă: https://docs.volatilityx.ai/volatilityx

Tokenomie și analiză de preț pentru VolatilityX (VOLTX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru VolatilityX (VOLTX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 155.17K $ 155.17K $ 155.17K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 193.96K $ 193.96K $ 193.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.01966936 $ 0.01966936 $ 0.01966936 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0001939 $ 0.0001939 $ 0.0001939 Află mai mult despre prețul tokenului VolatilityX (VOLTX)

Tokenomie pentru VolatilityX (VOLTX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru VolatilityX (VOLTX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VOLTX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VOLTX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VOLTX, explorează prețul în direct al tokenului VOLTX!

