Tokenomie pentru Virgo (VIRGO) Descoperă informații cheie despre Virgo (VIRGO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Virgo (VIRGO) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Virgo, the Maiden 🌾, resonates with the meticulous and practical energy of late summer, from mid-August to mid-September. Known for its precision and organization, Virgo season is perfect for attention to detail and analytical thinking. 📊 Tap into the diligent and thoughtful nature of Virgo! Pagină de internet oficială: https://astrofolio.xyz/ Cumpără VIRGO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Virgo (VIRGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Virgo (VIRGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 591,60K $ 591,60K $ 591,60K Ofertă totală: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Ofertă aflată în circulație: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 591,60K $ 591,60K $ 591,60K Maxim dintotdeauna: $ 0,00780423 $ 0,00780423 $ 0,00780423 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0,0005916 $ 0,0005916 $ 0,0005916 Află mai mult despre prețul tokenului Virgo (VIRGO)

Tokenomie pentru Virgo (VIRGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Virgo (VIRGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VIRGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VIRGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VIRGO, explorează prețul în direct al tokenului VIRGO!

