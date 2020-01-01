Tokenomie pentru Vidulum (VDL) Descoperă informații cheie despre Vidulum (VDL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Vidulum (VDL) Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Pagină de internet oficială: https://vidulum.app/

Tokenomie și analiză de preț pentru Vidulum (VDL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vidulum (VDL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.71K $ 13.71K $ 13.71K Ofertă totală: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M Ofertă aflată în circulație: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.71K $ 13.71K $ 13.71K Maxim dintotdeauna: $ 0.791764 $ 0.791764 $ 0.791764 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00073051 $ 0.00073051 $ 0.00073051 Află mai mult despre prețul tokenului Vidulum (VDL)

Tokenomie pentru Vidulum (VDL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vidulum (VDL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VDL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VDL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VDL, explorează prețul în direct al tokenului VDL!

Predicție de preț pentru VDL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VDL? Pagina noastră de predicție de preț pentru VDL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VDL!

