Tokenomie pentru Vanity (VNTY)

Informații despre Vanity (VNTY) VanityBazaar is a pioneering platform in the Solana ecosystem that transforms blockchain addresses from random alphanumeric strings into branded, personalized identities. Built on Solana's high-performance blockchain, VanityBazaar empowers users to own memorable wallet addresses, create meaningful brand identities, and participate in a vibrant social ecosystem centered around these custom digital identities. By combining a marketplace for pre-generated vanity addresses, a custom address generation service, and an integrated social platform with novel token economics, VanityBazaar addresses a fundamental gap in blockchain user experience: the lack of personalization and identity in the wallet address space. Our platform utilizes a dual-token economy with a deflationary mechanism, referral rewards, and innovative monetization strategies to ensure sustainable growth. This white paper outlines the technical architecture, business model, and vision of VanityBazaar as we scale to become the definitive destination for blockchain identity in the Solana ecosystem and beyond. Carte albă: https://vanitybazaar.ghost.io/vanitybazaar-revolutionizing-solana-address-identity-whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru Vanity (VNTY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vanity (VNTY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.54K $ 11.54K $ 11.54K Ofertă totală: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Ofertă aflată în circulație: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.54K $ 11.54K $ 11.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.0003507 $ 0.0003507 $ 0.0003507 Minim dintotdeauna: $ 0.00000926 $ 0.00000926 $ 0.00000926 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Vanity (VNTY)

Tokenomie pentru Vanity (VNTY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vanity (VNTY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VNTY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VNTY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VNTY, explorează prețul în direct al tokenului VNTY!

