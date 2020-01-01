Tokenomie pentru uTON (UTON) Descoperă informații cheie despre uTON (UTON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre uTON (UTON) UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop. Pagină de internet oficială: https://utonic.org/home

Tokenomie și analiză de preț pentru uTON (UTON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru uTON (UTON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Ofertă totală: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Ofertă aflată în circulație: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Maxim dintotdeauna: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Minim dintotdeauna: $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 Preț curent: $ 3.06 $ 3.06 $ 3.06 Află mai mult despre prețul tokenului uTON (UTON)

Tokenomie pentru uTON (UTON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru uTON (UTON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UTON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UTON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UTON, explorează prețul în direct al tokenului UTON!

