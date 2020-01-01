Tokenomie pentru Underdog (UNDERDOG) Descoperă informații cheie despre Underdog (UNDERDOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Underdog (UNDERDOG) Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer's wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations. Pagină de internet oficială: https://underdogstory.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Underdog (UNDERDOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Underdog (UNDERDOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.26K $ 13.26K $ 13.26K Ofertă totală: $ 993.48M $ 993.48M $ 993.48M Ofertă aflată în circulație: $ 993.48M $ 993.48M $ 993.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.26K $ 13.26K $ 13.26K Maxim dintotdeauna: $ 0.00010361 $ 0.00010361 $ 0.00010361 Minim dintotdeauna: $ 0.00001093 $ 0.00001093 $ 0.00001093 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Underdog (UNDERDOG)

Tokenomie pentru Underdog (UNDERDOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Underdog (UNDERDOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNDERDOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNDERDOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNDERDOG, explorează prețul în direct al tokenului UNDERDOG!

