Informații despre Tx24 (TXT) Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world's leading cryptocurrencies. Since 2023, we've been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you're trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities. Pagină de internet oficială: https://www.tx24.io Cumpără TXT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tx24 (TXT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tx24 (TXT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 783,40K $ 783,40K $ 783,40K Ofertă totală: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Ofertă aflată în circulație: $ 82,00M $ 82,00M $ 82,00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Maxim dintotdeauna: $ 0,059991 $ 0,059991 $ 0,059991 Minim dintotdeauna: $ 0,0038026 $ 0,0038026 $ 0,0038026 Preț curent: $ 0,00955367 $ 0,00955367 $ 0,00955367 Află mai mult despre prețul tokenului Tx24 (TXT)

Tokenomie pentru Tx24 (TXT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tx24 (TXT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TXT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TXT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TXT, explorează prețul în direct al tokenului TXT!

Predicție de preț pentru TXT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TXT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TXT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TXT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!