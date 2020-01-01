Tokenomie pentru TSUBA (TSUBA) Descoperă informații cheie despre TSUBA (TSUBA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TSUBA (TSUBA) Tsuba is an AI-powered platform that generates smart betting insights for users. By combining advanced algorithms and AI models, Tsuba helps users make better, data-driven decisions with precision and speed. Tsuba continues to grow as an AI-powered companion for bettors, offering a unique blend of smart insights and community-driven rewards. We are committed to enhancing the platform with new features, expanding our ecosystem, and making betting smarter, more rewarding, and accessible for everyone. Pagină de internet oficială: https://tsuba.ai Cumpără TSUBA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TSUBA (TSUBA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TSUBA (TSUBA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.85K Ofertă totală: $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.00476962 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului TSUBA (TSUBA)

Tokenomie pentru TSUBA (TSUBA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TSUBA (TSUBA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TSUBA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TSUBA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TSUBA, explorează prețul în direct al tokenului TSUBA!

Predicție de preț pentru TSUBA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TSUBA? Pagina noastră de predicție de preț pentru TSUBA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TSUBA!

