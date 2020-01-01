Tokenomie pentru Treble (TREB) Descoperă informații cheie despre Treble (TREB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Treble (TREB) Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Pagină de internet oficială: https://trebleswap.com Carte albă: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Treble (TREB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Treble (TREB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ofertă totală: $ 42.17M $ 42.17M $ 42.17M Ofertă aflată în circulație: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.78M $ 4.78M $ 4.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.814964 $ 0.814964 $ 0.814964 Minim dintotdeauna: $ 0.103499 $ 0.103499 $ 0.103499 Preț curent: $ 0.113394 $ 0.113394 $ 0.113394 Află mai mult despre prețul tokenului Treble (TREB)

Tokenomie pentru Treble (TREB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Treble (TREB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TREB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TREB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TREB, explorează prețul în direct al tokenului TREB!

