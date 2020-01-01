Tokenomie pentru Traxx (TRAXX) Descoperă informații cheie despre Traxx (TRAXX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Traxx (TRAXX) The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. Pagină de internet oficială: https://www.tokentraxx.com/ Carte albă: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE Cumpără TRAXX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Traxx (TRAXX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Traxx (TRAXX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 93.16K $ 93.16K $ 93.16K Ofertă totală: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Ofertă aflată în circulație: $ 243.97M $ 243.97M $ 243.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 133.66K $ 133.66K $ 133.66K Maxim dintotdeauna: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00038187 $ 0.00038187 $ 0.00038187 Află mai mult despre prețul tokenului Traxx (TRAXX)

Tokenomie pentru Traxx (TRAXX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Traxx (TRAXX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRAXX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRAXX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRAXX, explorează prețul în direct al tokenului TRAXX!

Predicție de preț pentru TRAXX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRAXX? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRAXX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRAXX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!