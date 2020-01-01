Tokenomie pentru Trader (TDE) Descoperă informații cheie despre Trader (TDE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Trader (TDE) The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Pagină de internet oficială: https://tokentrader.site/ Carte albă: https://tokentrader.site/whitepaper Cumpără TDE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Trader (TDE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Trader (TDE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Ofertă totală: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K Ofertă aflată în circulație: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Maxim dintotdeauna: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 Minim dintotdeauna: $ 0.545218 $ 0.545218 $ 0.545218 Preț curent: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Află mai mult despre prețul tokenului Trader (TDE)

Tokenomie pentru Trader (TDE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Trader (TDE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TDE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TDE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TDE, explorează prețul în direct al tokenului TDE!

