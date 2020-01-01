Tokenomie pentru TOTO (TOTO) Descoperă informații cheie despre TOTO (TOTO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TOTO (TOTO) TERRY TOTO is a sharp, base chad in one universe and the King of Totonia in another. This community-driven movement is on a mission to make Toto the most iconic and memeable dog on the XRPL, leveling the playing field for all Totonians Legend has it that Terry Toto was born from the minds of children, destined to become the patron saint of diamond hands. A visionary leader, meme lord, and intergalactic hodler, Terry inspires the Toto Army to stay strong through market turbulence and never settle for less than the moon. Like a guide down the yellow brick road, Terry leads the way to a world where courage, loyalty, and belief in the dream prevail. With laser eyes and an unshakable belief in the future of Toto, Terry embodies the spirit of the underdog rising to greatness. Follow Terry Toto into the meme-verse—where legends are made, and loyalty is rewarded. Together, we don't just hold; we conquer. Pagină de internet oficială: https://www.terrytoto.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru TOTO (TOTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TOTO (TOTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 380.80K $ 380.80K $ 380.80K Ofertă totală: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ofertă aflată în circulație: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 380.80K $ 380.80K $ 380.80K Maxim dintotdeauna: $ 0.00299686 $ 0.00299686 $ 0.00299686 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00038476 $ 0.00038476 $ 0.00038476 Află mai mult despre prețul tokenului TOTO (TOTO)

Tokenomie pentru TOTO (TOTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TOTO (TOTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOTO, explorează prețul în direct al tokenului TOTO!

