Tokenomie pentru Torus (TORUS) Descoperă informații cheie despre Torus (TORUS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Torus (TORUS) Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Pagină de internet oficială: https://torus.network/ Carte albă: https://docs.torus.network/ Cumpără TORUS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Torus (TORUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Torus (TORUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M Ofertă totală: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Ofertă aflată în circulație: $ 68.66M $ 68.66M $ 68.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.67M $ 21.67M $ 21.67M Maxim dintotdeauna: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Minim dintotdeauna: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 Preț curent: $ 0.150487 $ 0.150487 $ 0.150487 Află mai mult despre prețul tokenului Torus (TORUS)

Tokenomie pentru Torus (TORUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Torus (TORUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TORUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TORUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TORUS, explorează prețul în direct al tokenului TORUS!

Predicție de preț pentru TORUS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TORUS? Pagina noastră de predicție de preț pentru TORUS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TORUS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!