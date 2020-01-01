Tokenomie pentru Tokenomy (TEN) Descoperă informații cheie despre Tokenomy (TEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tokenomy (TEN) Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy's goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool. Pagină de internet oficială: https://www.tokenomy.com/ Carte albă: https://www.tokenomy.com/whitepaper/TOKENOMY_WHITEPAPER_en.pdf Cumpără TEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tokenomy (TEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tokenomy (TEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 941.82K $ 941.82K $ 941.82K Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 115.50M $ 115.50M $ 115.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Maxim dintotdeauna: $ 0.545269 $ 0.545269 $ 0.545269 Minim dintotdeauna: $ 0.00141995 $ 0.00141995 $ 0.00141995 Preț curent: $ 0.00815448 $ 0.00815448 $ 0.00815448 Află mai mult despre prețul tokenului Tokenomy (TEN)

Tokenomie pentru Tokenomy (TEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tokenomy (TEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TEN, explorează prețul în direct al tokenului TEN!

