Tokenomie pentru tobi (TOBI) Descoperă informații cheie despre tobi (TOBI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre tobi (TOBI) Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Pagină de internet oficială: https://hellotobi.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru tobi (TOBI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru tobi (TOBI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 291.42K $ 291.42K $ 291.42K Ofertă totală: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Ofertă aflată în circulație: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 291.42K $ 291.42K $ 291.42K Maxim dintotdeauna: $ 0.01800695 $ 0.01800695 $ 0.01800695 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00029195 $ 0.00029195 $ 0.00029195 Află mai mult despre prețul tokenului tobi (TOBI)

Tokenomie pentru tobi (TOBI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru tobi (TOBI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TOBI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TOBI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TOBI, explorează prețul în direct al tokenului TOBI!

Predicție de preț pentru TOBI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TOBI? Pagina noastră de predicție de preț pentru TOBI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TOBI!

