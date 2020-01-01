Explorează tokenomia pentru Tiny Fren (SMOL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SMOL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Tiny Fren (SMOL) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SMOL, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Informații despre Tiny Fren (SMOL) TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network. Pagină de internet oficială: https://tinyagents.xyz/tinyfren Tokenomie și analiză de preț pentru Tiny Fren (SMOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tiny Fren (SMOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 134.68K Ofertă totală: $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 100.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 134.68K Maxim dintotdeauna: $ 0.00003793 Minim dintotdeauna: $ 0.00000118 Preț curent: $ 0 Tokenomie pentru Tiny Fren (SMOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tiny Fren (SMOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SMOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SMOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.