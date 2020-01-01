Tokenomie pentru TheCat (THECAT) Descoperă informații cheie despre TheCat (THECAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TheCat (THECAT) On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all. Pagină de internet oficială: https://thecat.meme/ Cumpără THECAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TheCat (THECAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TheCat (THECAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 554.68K $ 554.68K $ 554.68K Ofertă totală: $ 789.99M $ 789.99M $ 789.99M Ofertă aflată în circulație: $ 789.99M $ 789.99M $ 789.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 554.68K $ 554.68K $ 554.68K Maxim dintotdeauna: $ 0.00705905 $ 0.00705905 $ 0.00705905 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00070249 $ 0.00070249 $ 0.00070249 Află mai mult despre prețul tokenului TheCat (THECAT)

Tokenomie pentru TheCat (THECAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TheCat (THECAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri THECAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri THECAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru THECAT, explorează prețul în direct al tokenului THECAT!

Predicție de preț pentru THECAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta THECAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru THECAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul THECAT!

