Informații despre THAT (THAT) THAT is a digital currency designed for everyday, real-world payments. The project pairs a non-custodial mobile wallet with a growing directory of participating businesses so users can natively pay for goods and services, with transactions settling in seconds on chain. THAT focuses on a clean, consumer-grade experience: simple checkout flows, and practical merchant tools. The aim is to make crypto as easy to spend as cash while keeping users in control of their funds. THAT supports direct peer-to-peer transfers, in-store payments, and basic account features without relying on banks or card networks. Pagină de internet oficială: https://www.that.website Carte albă: https://docs.that.global/whitepaper Cumpără THAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru THAT (THAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru THAT (THAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ofertă totală: $ 3.30B $ 3.30B $ 3.30B Ofertă aflată în circulație: $ 831.70M $ 831.70M $ 831.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Maxim dintotdeauna: $ 0.00150567 $ 0.00150567 $ 0.00150567 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00146978 $ 0.00146978 $ 0.00146978 Află mai mult despre prețul tokenului THAT (THAT)

Tokenomie pentru THAT (THAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru THAT (THAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri THAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri THAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru THAT, explorează prețul în direct al tokenului THAT!

