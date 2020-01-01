Tokenomie pentru Ternio (TERN) Descoperă informații cheie despre Ternio (TERN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ternio (TERN) Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted. Pagină de internet oficială: https://unbanked.com/ Carte albă: https://ternio.docsend.com/view/4jji4v4

Tokenomie și analiză de preț pentru Ternio (TERN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ternio (TERN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 258.08K $ 258.08K $ 258.08K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 432.89M $ 432.89M $ 432.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 596.19K $ 596.19K $ 596.19K Maxim dintotdeauna: $ 0.04758594 $ 0.04758594 $ 0.04758594 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00059617 $ 0.00059617 $ 0.00059617 Află mai mult despre prețul tokenului Ternio (TERN)

Tokenomie pentru Ternio (TERN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ternio (TERN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TERN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TERN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TERN, explorează prețul în direct al tokenului TERN!

