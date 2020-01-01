Tokenomie pentru SYLVI AGENT (SYLVIAI) Descoperă informații cheie despre SYLVI AGENT (SYLVIAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SYLVI AGENT (SYLVIAI) Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate "Fact Engine") to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. - Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds. Pagină de internet oficială: https://www.sylvi.tech/

Tokenomie și analiză de preț pentru SYLVI AGENT (SYLVIAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SYLVI AGENT (SYLVIAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 54.06K $ 54.06K $ 54.06K Ofertă totală: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Ofertă aflată în circulație: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 54.06K $ 54.06K $ 54.06K Maxim dintotdeauna: $ 0.00406367 $ 0.00406367 $ 0.00406367 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Tokenomie pentru SYLVI AGENT (SYLVIAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SYLVI AGENT (SYLVIAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SYLVIAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SYLVIAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SYLVIAI, explorează prețul în direct al tokenului SYLVIAI!

