Informații despre SwissBorg (BORG) What is SwissBorg? SwissBorg's flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app's products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it's one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Pagină de internet oficială: https://swissborg.com/en/ Carte albă: https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper Cumpără BORG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SwissBorg (BORG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SwissBorg (BORG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 475.52M $ 475.52M $ 475.52M Ofertă totală: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M Ofertă aflată în circulație: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 475.52M $ 475.52M $ 475.52M Maxim dintotdeauna: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Minim dintotdeauna: $ 0.00502687 $ 0.00502687 $ 0.00502687 Preț curent: $ 0.483944 $ 0.483944 $ 0.483944 Află mai mult despre prețul tokenului SwissBorg (BORG)

Tokenomie pentru SwissBorg (BORG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SwissBorg (BORG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BORG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BORG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BORG, explorează prețul în direct al tokenului BORG!

Predicție de preț pentru BORG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BORG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BORG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BORG!

