Informații despre suwi (SUWI) ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way! Pagină de internet oficială: https://suwi.art/ Cumpără SUWI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru suwi (SUWI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru suwi (SUWI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 271.73K $ 271.73K $ 271.73K Ofertă totală: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ofertă aflată în circulație: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 271.73K $ 271.73K $ 271.73K Maxim dintotdeauna: $ 0.03992344 $ 0.03992344 $ 0.03992344 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00027199 $ 0.00027199 $ 0.00027199 Află mai mult despre prețul tokenului suwi (SUWI)

Tokenomie pentru suwi (SUWI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru suwi (SUWI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUWI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUWI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUWI, explorează prețul în direct al tokenului SUWI!

Predicție de preț pentru SUWI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUWI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUWI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

