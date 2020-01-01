Tokenomie pentru Survarium (SURV) Descoperă informații cheie despre Survarium (SURV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Survarium (SURV) Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players. Pagină de internet oficială: https://survariumbsc.com/ Carte albă: https://survarium.gitbook.io/survarium Cumpără SURV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Survarium (SURV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Survarium (SURV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 420.51K $ 420.51K $ 420.51K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 420.51K $ 420.51K $ 420.51K Maxim dintotdeauna: $ 0.00135913 $ 0.00135913 $ 0.00135913 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00042051 $ 0.00042051 $ 0.00042051 Află mai mult despre prețul tokenului Survarium (SURV)

Tokenomie pentru Survarium (SURV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Survarium (SURV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SURV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SURV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SURV, explorează prețul în direct al tokenului SURV!

Predicție de preț pentru SURV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SURV? Pagina noastră de predicție de preț pentru SURV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SURV!

