Informații despre SURF (SURF) $SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits. Pagină de internet oficială: https://cryptoparadise.net/surf/

Tokenomie și analiză de preț pentru SURF (SURF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SURF (SURF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 648.53K $ 648.53K $ 648.53K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 648.53K $ 648.53K $ 648.53K Maxim dintotdeauna: $ 0.03671856 $ 0.03671856 $ 0.03671856 Minim dintotdeauna: $ 0.0059482 $ 0.0059482 $ 0.0059482 Preț curent: $ 0.00648531 $ 0.00648531 $ 0.00648531 Află mai mult despre prețul tokenului SURF (SURF)

Tokenomie pentru SURF (SURF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SURF (SURF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SURF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SURF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SURF, explorează prețul în direct al tokenului SURF!

Predicție de preț pentru SURF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SURF? Pagina noastră de predicție de preț pentru SURF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SURF!

