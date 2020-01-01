Tokenomie pentru SuperWalk GRND (GRND) Descoperă informații cheie despre SuperWalk GRND (GRND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SuperWalk GRND (GRND) SuperWalk team has a vision that we make building active and healthy habits easier around the world. By operating community-based running app 'Proground' for 9 months, SuperWalk team carried out R&D on walking pattern recognition, GPS tracking and Vehicle Detection. In SuperWalk ecosystem, walkers and runners buy NFT shoes to start Pro Mode, earn $GRND by moving at the targeted speed and upgrade them to get more rewards. In addition, non-crypto users can access SuperWalk ecosystem by just downloading and earning a small amount of $WALK in Basic Mode. SuperWalk has a vision that holders use their NFT shoes on ZEPETO metaverse with 300 million users and get real sneakers from Kream, which is the fastest growing sneakers resell platform in East Asia. By integrating in-app exercise data, metaverse communities and tangible shoes rewards, SuperWalk will create a unique fitness ecosystem around the world. Pagină de internet oficială: https://superwalk.io

Tokenomie și analiză de preț pentru SuperWalk GRND (GRND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SuperWalk GRND (GRND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.05M $ 29.05M $ 29.05M Ofertă totală: $ 987.52M $ 987.52M $ 987.52M Ofertă aflată în circulație: $ 707.66M $ 707.66M $ 707.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 40.54M $ 40.54M $ 40.54M Maxim dintotdeauna: $ 0.384843 $ 0.384843 $ 0.384843 Minim dintotdeauna: $ 0.03780593 $ 0.03780593 $ 0.03780593 Preț curent: $ 0.04103717 $ 0.04103717 $ 0.04103717 Află mai mult despre prețul tokenului SuperWalk GRND (GRND)

Tokenomie pentru SuperWalk GRND (GRND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SuperWalk GRND (GRND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRND, explorează prețul în direct al tokenului GRND!

