Tokenomie pentru Supa Pump (SUPA) Descoperă informații cheie despre Supa Pump (SUPA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Supa Pump (SUPA) The Token Minting Bot enables users to create and deploy tokens on the Solana blockchain through simple chat commands via Telegram (and soon WhatsApp). This documentation covers setup, basic usage, and platform integrations. Try our Telegram Agent now! The Ultimate Solana Token Creator Supa Pump Bot on Telegram and coming soon to Whatsapp Learn how to get started with Supa Pump Bot, from prerequisites to initial setup. Pagină de internet oficială: https://supapump.fun Cumpără SUPA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Supa Pump (SUPA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Supa Pump (SUPA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.75K $ 52.75K $ 52.75K Ofertă totală: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Ofertă aflată în circulație: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 54.81K $ 54.81K $ 54.81K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Supa Pump (SUPA)

Tokenomie pentru Supa Pump (SUPA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Supa Pump (SUPA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUPA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUPA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUPA, explorează prețul în direct al tokenului SUPA!

Predicție de preț pentru SUPA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUPA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUPA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUPA!

