Informații despre Suijak (SUIJAK) Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape. Pagină de internet oficială: https://suijak.lol/ Cumpără SUIJAK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Suijak (SUIJAK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Suijak (SUIJAK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 145.31K $ 145.31K $ 145.31K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 145.31K $ 145.31K $ 145.31K Maxim dintotdeauna: $ 0.001134 $ 0.001134 $ 0.001134 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Suijak (SUIJAK)

Tokenomie pentru Suijak (SUIJAK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Suijak (SUIJAK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUIJAK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUIJAK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUIJAK, explorează prețul în direct al tokenului SUIJAK!

