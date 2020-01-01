Tokenomie pentru Station This (MS2) Descoperă informații cheie despre Station This (MS2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Station This (MS2) The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://www.miladystation2.net/

Tokenomie și analiză de preț pentru Station This (MS2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Station This (MS2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 121.57K $ 121.57K $ 121.57K Ofertă totală: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Ofertă aflată în circulație: $ 953.58M $ 953.58M $ 953.58M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 126.17K $ 126.17K $ 126.17K Maxim dintotdeauna: $ 0.00287702 $ 0.00287702 $ 0.00287702 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012749 $ 0.00012749 $ 0.00012749 Află mai mult despre prețul tokenului Station This (MS2)

Tokenomie pentru Station This (MS2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Station This (MS2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MS2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MS2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MS2, explorează prețul în direct al tokenului MS2!

Predicție de preț pentru MS2 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MS2? Pagina noastră de predicție de preț pentru MS2 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MS2!

