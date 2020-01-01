Tokenomie pentru Spodermen (SPOODY) Descoperă informații cheie despre Spodermen (SPOODY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Spodermen (SPOODY) Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency. Pagină de internet oficială: https://www.ogspoodysol.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Spodermen (SPOODY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Spodermen (SPOODY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 88.37K $ 88.37K $ 88.37K Ofertă totală: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M Ofertă aflată în circulație: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 88.37K $ 88.37K $ 88.37K Maxim dintotdeauna: $ 0.0088749 $ 0.0088749 $ 0.0088749 Minim dintotdeauna: $ 0.00004928 $ 0.00004928 $ 0.00004928 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Spodermen (SPOODY)

Tokenomie pentru Spodermen (SPOODY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Spodermen (SPOODY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPOODY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPOODY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPOODY, explorează prețul în direct al tokenului SPOODY!

Predicție de preț pentru SPOODY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPOODY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPOODY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPOODY!

