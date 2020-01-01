Tokenomie pentru SpartaDEX (SPARTA) Descoperă informații cheie despre SpartaDEX (SPARTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SpartaDEX (SPARTA) SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to - Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player's progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT; - Promote and facilitate the launch of new, promising projects - Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards - Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface - Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer - Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges - Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players.

Promote and facilitate the launch of new, promising projects

Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards

Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface

Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer

Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges

Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players. Pagină de internet oficială: https://spartadex.io/ Carte albă: https://docs.spartadex.io/general/overview Cumpără SPARTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SpartaDEX (SPARTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SpartaDEX (SPARTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 80.20K $ 80.20K $ 80.20K Ofertă totală: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M Ofertă aflată în circulație: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 80.20K $ 80.20K $ 80.20K Maxim dintotdeauna: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Minim dintotdeauna: $ 0.00190095 $ 0.00190095 $ 0.00190095 Preț curent: $ 0.00201919 $ 0.00201919 $ 0.00201919 Află mai mult despre prețul tokenului SpartaDEX (SPARTA)

Tokenomie pentru SpartaDEX (SPARTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SpartaDEX (SPARTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPARTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPARTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPARTA, explorează prețul în direct al tokenului SPARTA!

Predicție de preț pentru SPARTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPARTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPARTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPARTA!

