Informații despre SPARTA (SPARTA) SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX's price performance through Heart's Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability. Pagină de internet oficială: https://www.spartapls.com Carte albă: https://www.spartapls.com/files/spartaPdf.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru SPARTA (SPARTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SPARTA (SPARTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Ofertă totală: $ 136.17M $ 136.17M $ 136.17M Ofertă aflată în circulație: $ 136.17M $ 136.17M $ 136.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Maxim dintotdeauna: $ 0.118026 $ 0.118026 $ 0.118026 Minim dintotdeauna: $ 0.03103831 $ 0.03103831 $ 0.03103831 Preț curent: $ 0.08042 $ 0.08042 $ 0.08042 Află mai mult despre prețul tokenului SPARTA (SPARTA)

Tokenomie pentru SPARTA (SPARTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SPARTA (SPARTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPARTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPARTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPARTA, explorează prețul în direct al tokenului SPARTA!

