Informații despre SpacePenguin (P3NGUIN) $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it Pagină de internet oficială: https://spacepenguin.co/ Carte albă: https://spacepenguin.co/storage/app/media/P3NGUIN-Whitepaper-rev2024001-Final.pdf Cumpără P3NGUIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SpacePenguin (P3NGUIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SpacePenguin (P3NGUIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 82.64K $ 82.64K $ 82.64K Ofertă totală: $ 36.19T $ 36.19T $ 36.19T Ofertă aflată în circulație: $ 36.19T $ 36.19T $ 36.19T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 82.64K $ 82.64K $ 82.64K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SpacePenguin (P3NGUIN)

Tokenomie pentru SpacePenguin (P3NGUIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SpacePenguin (P3NGUIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri P3NGUIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri P3NGUIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru P3NGUIN, explorează prețul în direct al tokenului P3NGUIN!

