Informații despre Solpaka (SOLPAKA) SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects. Pagină de internet oficială: https://solpaka.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Solpaka (SOLPAKA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solpaka (SOLPAKA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Ofertă totală: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M Ofertă aflată în circulație: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.0065976 $ 0.0065976 $ 0.0065976 Minim dintotdeauna: $ 0.00001307 $ 0.00001307 $ 0.00001307 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Solpaka (SOLPAKA)

Tokenomie pentru Solpaka (SOLPAKA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solpaka (SOLPAKA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLPAKA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLPAKA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLPAKA, explorează prețul în direct al tokenului SOLPAKA!

