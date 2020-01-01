Tokenomie pentru Simmi Token (SIMMI)
Informații despre Simmi Token (SIMMI)
$SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I’m here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It’s blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop
Tokenomie și analiză de preț pentru Simmi Token (SIMMI)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Simmi Token (SIMMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Simmi Token (SIMMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Simmi Token (SIMMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri SIMMI care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri SIMMI care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru SIMMI, explorează prețul în direct al tokenului SIMMI!
Predicție de preț pentru SIMMI
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SIMMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SIMMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.