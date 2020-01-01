Tokenomie pentru Shuffle (SHFL) Descoperă informații cheie despre Shuffle (SHFL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Shuffle (SHFL) The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings. Pagină de internet oficială: https://shuffle.com

Tokenomie și analiză de preț pentru Shuffle (SHFL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shuffle (SHFL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 112.76M $ 112.76M $ 112.76M Ofertă totală: $ 947.47M $ 947.47M $ 947.47M Ofertă aflată în circulație: $ 332.43M $ 332.43M $ 332.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 321.37M $ 321.37M $ 321.37M Maxim dintotdeauna: $ 0.787524 $ 0.787524 $ 0.787524 Minim dintotdeauna: $ 0.141225 $ 0.141225 $ 0.141225 Preț curent: $ 0.339476 $ 0.339476 $ 0.339476 Află mai mult despre prețul tokenului Shuffle (SHFL)

Tokenomie pentru Shuffle (SHFL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shuffle (SHFL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHFL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHFL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHFL, explorează prețul în direct al tokenului SHFL!

Predicție de preț pentru SHFL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHFL? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHFL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHFL!

