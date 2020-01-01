Tokenomie pentru Shockwaves (NEUROS) Descoperă informații cheie despre Shockwaves (NEUROS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What's next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. Pagină de internet oficială: https://shockwaves.ai/ Carte albă: https://whitepaper.shockwaves.ai

Tokenomie și analiză de preț pentru Shockwaves (NEUROS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shockwaves (NEUROS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.60K $ 45.60K $ 45.60K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 36.02M $ 36.02M $ 36.02M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 126.58K $ 126.58K $ 126.58K Maxim dintotdeauna: $ 0.210037 $ 0.210037 $ 0.210037 Minim dintotdeauna: $ 0.00120904 $ 0.00120904 $ 0.00120904 Preț curent: $ 0.0012678 $ 0.0012678 $ 0.0012678 Află mai mult despre prețul tokenului Shockwaves (NEUROS)

Tokenomie pentru Shockwaves (NEUROS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shockwaves (NEUROS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEUROS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEUROS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEUROS, explorează prețul în direct al tokenului NEUROS!

