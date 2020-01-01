Tokenomie pentru Sharbi ($SHARBI) Descoperă informații cheie despre Sharbi ($SHARBI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sharbi ($SHARBI) $Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential. With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table. Sharbi - Get Some $Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential. With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table. Sharbi - Get Some Pagină de internet oficială: https://sharbi.net Carte albă: https://sharbi-dao.gitbook.io/sharbimemequeen Cumpără $SHARBI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sharbi ($SHARBI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sharbi ($SHARBI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 136.94K $ 136.94K $ 136.94K Ofertă totală: $ 74.95B $ 74.95B $ 74.95B Ofertă aflată în circulație: $ 74.95B $ 74.95B $ 74.95B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 136.94K $ 136.94K $ 136.94K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Sharbi ($SHARBI)

Tokenomie pentru Sharbi ($SHARBI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sharbi ($SHARBI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $SHARBI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $SHARBI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $SHARBI, explorează prețul în direct al tokenului $SHARBI!

Predicție de preț pentru $SHARBI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $SHARBI? Pagina noastră de predicție de preț pentru $SHARBI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul $SHARBI!

