Informații despre Session Token (SESH) Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. Pagină de internet oficială: https://getsession.org/ Carte albă: https://getsession.org/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Session Token (SESH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Session Token (SESH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Ofertă totală: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Ofertă aflată în circulație: $ 80.22M $ 80.22M $ 80.22M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.68M $ 16.68M $ 16.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.237833 $ 0.237833 $ 0.237833 Minim dintotdeauna: $ 0.04027055 $ 0.04027055 $ 0.04027055 Preț curent: $ 0.069475 $ 0.069475 $ 0.069475 Află mai mult despre prețul tokenului Session Token (SESH)

Tokenomie pentru Session Token (SESH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Session Token (SESH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SESH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SESH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SESH, explorează prețul în direct al tokenului SESH!

