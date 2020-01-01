Tokenomie pentru SENTAI (SENTAI) Descoperă informații cheie despre SENTAI (SENTAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SENTAI (SENTAI) SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include: Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI. Pagină de internet oficială: https://pump.fun/coin/CXPLyc3EX8WySgEXLbjhuA7vy8EKQokVJYQuJm2jpump

Tokenomie și analiză de preț pentru SENTAI (SENTAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SENTAI (SENTAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 89.85K $ 89.85K $ 89.85K Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 89.85K $ 89.85K $ 89.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.01576158 $ 0.01576158 $ 0.01576158 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SENTAI (SENTAI)

Tokenomie pentru SENTAI (SENTAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SENTAI (SENTAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SENTAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SENTAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SENTAI, explorează prețul în direct al tokenului SENTAI!

Predicție de preț pentru SENTAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SENTAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SENTAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

