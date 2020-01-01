Explorează tokenomia pentru SCOOP (SCOOP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SCOOP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru SCOOP (SCOOP) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SCOOP, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Tokenomie pentru SCOOP (SCOOP)

Informații despre SCOOP (SCOOP)

SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.

Pagină de internet oficială: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721541035-scenario-terminal-of-truths-txt Tokenomie și analiză de preț pentru SCOOP (SCOOP)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SCOOP (SCOOP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 105.84K $ 105.84K $ 105.84K Ofertă totală: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Ofertă aflată în circulație: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 105.84K $ 105.84K $ 105.84K Maxim dintotdeauna: $ 0.00160071 $ 0.00160071 $ 0.00160071 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00010588 $ 0.00010588 $ 0.00010588 Află mai mult despre prețul tokenului SCOOP (SCOOP) Tokenomie pentru SCOOP (SCOOP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SCOOP (SCOOP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCOOP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCOOP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCOOP, explorează prețul în direct al tokenului SCOOP! Predicție de preț pentru SCOOP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCOOP? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.