Tokenomie pentru Scallop (SCLP) Descoperă informații cheie despre Scallop (SCLP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop's mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It's the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten 'X' products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World's first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies. Pagină de internet oficială: https://scallopx.com/ Carte albă: https://whitepaper.emoney.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Scallop (SCLP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Scallop (SCLP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 931.81K $ 931.81K $ 931.81K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 55.66M $ 55.66M $ 55.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Maxim dintotdeauna: $ 20.1 $ 20.1 $ 20.1 Minim dintotdeauna: $ 0.00709951 $ 0.00709951 $ 0.00709951 Preț curent: $ 0.01676839 $ 0.01676839 $ 0.01676839 Află mai mult despre prețul tokenului Scallop (SCLP)

Tokenomie pentru Scallop (SCLP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Scallop (SCLP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCLP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCLP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCLP, explorează prețul în direct al tokenului SCLP!

Predicție de preț pentru SCLP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCLP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SCLP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SCLP!

