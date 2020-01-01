Tokenomie pentru SavePlanetEarth (SPE) Descoperă informații cheie despre SavePlanetEarth (SPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups. Pagină de internet oficială: https://www.saveplanetearth.io/ Cumpără SPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SavePlanetEarth (SPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SavePlanetEarth (SPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Ofertă totală: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M Ofertă aflată în circulație: $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.14091 $ 0.14091 $ 0.14091 Minim dintotdeauna: $ 0.00298054 $ 0.00298054 $ 0.00298054 Preț curent: $ 0.00683938 $ 0.00683938 $ 0.00683938 Află mai mult despre prețul tokenului SavePlanetEarth (SPE)

Tokenomie pentru SavePlanetEarth (SPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SavePlanetEarth (SPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPE, explorează prețul în direct al tokenului SPE!

Predicție de preț pentru SPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPE!

