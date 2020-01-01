Tokenomie pentru SANTA (SANTA) Descoperă informații cheie despre SANTA (SANTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SANTA (SANTA) The $SANTA memecoin captures the essence of holiday cheer and nostalgia, embodying the magic of the season in the crypto space. Inspired by the spirit of giving, $SANTA brings joy to its holders through fun community events, surprise token drops, and festive memes. Designed to be more than just a token, $SANTA represents the values of generosity, creativity, and unity, encouraging its community to spread holiday vibes throughout the year. With a friendly, approachable vibe, it's a coin that reminds everyone to believe in the magic of Santa Claus, whether it's December or July. Beyond the festivities, $SANTA leverages its playful branding to stand out in the crowded memecoin market. The project combines humor with innovation, offering unique features like NFT collectibles of iconic holiday characters and gamified experiences that bring the community closer together. Whether you're a seasoned trader or a crypto newbie, $SANTA invites you to join the holiday fun and share in the excitement of a coin built on the ideals of joy and togetherness. It's not just a memecoin; it's a celebration wrapped in crypto form. Pagină de internet oficială: https://www.santa-cto.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru SANTA (SANTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SANTA (SANTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 151.83K $ 151.83K $ 151.83K Ofertă totală: $ 998.09M $ 998.09M $ 998.09M Ofertă aflată în circulație: $ 998.09M $ 998.09M $ 998.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 151.83K $ 151.83K $ 151.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.006534 $ 0.006534 $ 0.006534 Minim dintotdeauna: $ 0.00002205 $ 0.00002205 $ 0.00002205 Preț curent: $ 0.0001529 $ 0.0001529 $ 0.0001529 Află mai mult despre prețul tokenului SANTA (SANTA)

Tokenomie pentru SANTA (SANTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SANTA (SANTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SANTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SANTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SANTA, explorează prețul în direct al tokenului SANTA!

Predicție de preț pentru SANTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SANTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SANTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SANTA!

