Bursa MEXC / Preț cripto / Sandy Codex (SANDY) / Tokenomie / Tokenomie pentru Sandy Codex (SANDY) Descoperă informații cheie despre Sandy Codex (SANDY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Sandy Codex (SANDY) CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. Pagină de internet oficială: https://www.sandycodex.com/ Carte albă: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent Cumpără SANDY acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Sandy Codex (SANDY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sandy Codex (SANDY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 208.31K $ 208.31K $ 208.31K Ofertă totală: $ 724.63M $ 724.63M $ 724.63M Ofertă aflată în circulație: $ 724.63M $ 724.63M $ 724.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 208.31K $ 208.31K $ 208.31K Maxim dintotdeauna: $ 0.01349582 $ 0.01349582 $ 0.01349582 Minim dintotdeauna: $ 0.00022724 $ 0.00022724 $ 0.00022724 Preț curent: $ 0.00028761 $ 0.00028761 $ 0.00028761 Află mai mult despre prețul tokenului Sandy Codex (SANDY) Tokenomie pentru Sandy Codex (SANDY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sandy Codex (SANDY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SANDY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SANDY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SANDY, explorează prețul în direct al tokenului SANDY! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.