Informații despre Samurai Starter (SAM) Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Pagină de internet oficială: https://www.samuraistarter.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Samurai Starter (SAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Samurai Starter (SAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 173.89K $ 173.89K $ 173.89K Ofertă totală: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Ofertă aflată în circulație: $ 101.04M $ 101.04M $ 101.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 223.73K $ 223.73K $ 223.73K Maxim dintotdeauna: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 Minim dintotdeauna: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Preț curent: $ 0.00172409 $ 0.00172409 $ 0.00172409 Află mai mult despre prețul tokenului Samurai Starter (SAM)

Tokenomie pentru Samurai Starter (SAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Samurai Starter (SAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAM, explorează prețul în direct al tokenului SAM!

