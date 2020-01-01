Tokenomie pentru Safe Haven (SHA) Descoperă informații cheie despre Safe Haven (SHA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies. Pagină de internet oficială: https://safehaven.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Safe Haven (SHA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Safe Haven (SHA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 663.78K $ 663.78K $ 663.78K Ofertă totală: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Ofertă aflată în circulație: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 663.78K $ 663.78K $ 663.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.01705096 $ 0.01705096 $ 0.01705096 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Safe Haven (SHA)

Tokenomie pentru Safe Haven (SHA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Safe Haven (SHA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHA, explorează prețul în direct al tokenului SHA!

Predicție de preț pentru SHA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

