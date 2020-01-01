Tokenomie pentru Rubicon (RUBI) Descoperă informații cheie despre Rubicon (RUBI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rubicon (RUBI) Rubicon exists to build the World's Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity. Pagină de internet oficială: https://www.rubicon.finance/ Carte albă: https://www.rubicon.finance/whitepaper Cumpără RUBI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rubicon (RUBI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rubicon (RUBI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 217.68K $ 217.68K $ 217.68K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 454.68M $ 454.68M $ 454.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Maxim dintotdeauna: $ 0.00153325 $ 0.00153325 $ 0.00153325 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00047816 $ 0.00047816 $ 0.00047816 Află mai mult despre prețul tokenului Rubicon (RUBI)

Tokenomie pentru Rubicon (RUBI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rubicon (RUBI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RUBI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RUBI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RUBI, explorează prețul în direct al tokenului RUBI!

Predicție de preț pentru RUBI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RUBI? Pagina noastră de predicție de preț pentru RUBI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RUBI!

