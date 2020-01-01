Tokenomie pentru Roobee (ROOBEE) Descoperă informații cheie despre Roobee (ROOBEE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Roobee (ROOBEE) Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Pagină de internet oficială: https://roobee.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Roobee (ROOBEE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Roobee (ROOBEE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 130.80K $ 130.80K $ 130.80K Ofertă totală: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B Ofertă aflată în circulație: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 586.42K $ 586.42K $ 586.42K Maxim dintotdeauna: $ 0.02084178 $ 0.02084178 $ 0.02084178 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0001086 $ 0.0001086 $ 0.0001086 Află mai mult despre prețul tokenului Roobee (ROOBEE)

Tokenomie pentru Roobee (ROOBEE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Roobee (ROOBEE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROOBEE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROOBEE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROOBEE, explorează prețul în direct al tokenului ROOBEE!

Predicție de preț pentru ROOBEE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ROOBEE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ROOBEE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ROOBEE!

