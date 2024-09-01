Tokenomie pentru Ronnie (RONNIE) Descoperă informații cheie despre Ronnie (RONNIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ronnie (RONNIE) $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. Pagină de internet oficială: https://rronsol.xyz/ Carte albă: https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf Cumpără RONNIE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ronnie (RONNIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ronnie (RONNIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.23K $ 6.23K $ 6.23K Ofertă totală: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M Ofertă aflată în circulație: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.23K $ 6.23K $ 6.23K Maxim dintotdeauna: $ 0.01198027 $ 0.01198027 $ 0.01198027 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Ronnie (RONNIE)

Tokenomie pentru Ronnie (RONNIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ronnie (RONNIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RONNIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RONNIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RONNIE, explorează prețul în direct al tokenului RONNIE!

Predicție de preț pentru RONNIE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RONNIE? Pagina noastră de predicție de preț pentru RONNIE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RONNIE!

