Informații despre Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. Pagină de internet oficială: https://rocketpool.net/

Tokenomie și analiză de preț pentru Rocket Pool ETH (RETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rocket Pool ETH (RETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Ofertă totală: $ 392.01K $ 392.01K $ 392.01K Ofertă aflată în circulație: $ 392.01K $ 392.01K $ 392.01K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Maxim dintotdeauna: $ 5,618.08 $ 5,618.08 $ 5,618.08 Minim dintotdeauna: $ 887.26 $ 887.26 $ 887.26 Preț curent: $ 4,584.24 $ 4,584.24 $ 4,584.24 Află mai mult despre prețul tokenului Rocket Pool ETH (RETH)

Tokenomie pentru Rocket Pool ETH (RETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rocket Pool ETH (RETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RETH, explorează prețul în direct al tokenului RETH!

Predicție de preț pentru RETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru RETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RETH!

